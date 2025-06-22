Лавров заявил о непредсказуемости последствий удара США по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсуждение касалось недавних ракетно-бомбовых ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказано в официальном заявлении на сайте МИД РФ.

Также было выражено мнение, что эти действия нанесли ущерб международному режиму ядерного нераспространения, а также угрожают региональной и глобальной безопасности.

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Ранее стало известно, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. МИД РФ отметил, что действия США нарушают международное право и создают риски для режима нераспространения ядерного оружия, а также региональной и глобальной безопасности.