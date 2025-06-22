Стало известно, как Трамп создал «дымовую завесу» для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп принял решение атаковать объекты иранской ядерной программы в среду, 18 июня, пишут в статье для The Atlantic обозреватели Майкл Шерер и Мисси Райан.

По их данным, заявление американского лидера о том, что он дает Ирану еще две недели с возможностью достижения дипломатического решения, было «дымовой завесой», призванной застать Тегеран врасплох.

Вместе с тем, в частном порядке он сообщил своим помощникам о решении ударить по ядерным объектам Ирана.

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Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли ракетные и бомбовые удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп и вслед за ним вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщили, что Вашингтон достиг поставленных целей, уничтожил иранские ядерные площадки.

В Тегеране заметили, что американские удары нанесли ущерб лишь тем объектам, которые можно восстановить, ключевая инфраструктура не была затронута. В Иране добавили, что ресурсы заблаговременно вывезли, а персонал — эвакуировали.