Назван ответ США на решение Ирана перекрыть Ормузский пролив

Возможное решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта и повлечет за собой ответ со стороны США и других стран, предположил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива в ответ на израильские удары. Член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает Совет национальной безопасности страны.

«Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них. Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран», — отметил Рубио.

Рубио заявил, что США достигли своей цели в Иране

По его словам, американские военные самолеты могут беспрепятственно входить в воздушное пространство Ирана и обладают «ранее невиданными вооружениями».

Дипломат уточнил, что бомбардировщики «вылетели с другого конца света», нанесли удар и покинули зону до того, как иранцы поняли, что произошло.

Напомним, что Ормузский пролив считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки.

Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Большинство стран считает Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется международным морским правом, в частности, ст. 37 Конвенции ООН по морскому праву. Однако ни Иран, ни США не ратифицировали это соглашение.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что вся экономическая деятельность Ирана осуществляется через Ормузский пролив, его перекрытие станет для экономики страны «самоубийством».