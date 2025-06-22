Рубио заявил, что США достигли своей цели в Иране

Вашингтон достиг своей цели, атаковав ядерные объекты Ирана. Теперь действия Белого дома будут зависеть от реакции Тегерана. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире Fox News.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты провели операцию «Полуночный молот» с субботы на воскресенье, нанеся «чрезвычайно серьезный ущерб» ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам госсекретаря, данная атака «не является актом войны против Ирана», и США уже добились своей цели.

«Мы добились цели. Она заключалась в том, чтобы значительно подорвать или уничтожить три ядерных объекта на территории Ирана», — сказал глава Госдепа.

Рубио отметил, что дальнейшие действия Вашингтона зависят от реакции Исламской Республики. Он предостерег Тегеран от нападения на США, назвав такой потенциальный шаг «ужасной ошибкой с их стороны».

«Они полностью уязвимы, они не могут защитить свое воздушное пространство, своих собственных лидеров. Будет большой ошибкой, если они предпримут что-нибудь против нас», — сказал Рубио.

Он также упомянул в интервью, что у США имеются «ранее невиданные вооружения».