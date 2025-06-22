На фоне конфликта на Ближнем Востоке на Украине снова подняли тему ядерного оружия. Владимир Зеленский требует членства в НАТО, а в случае отказа пугает мир ядерной катастрофой, пишет портал L'AntiDiplomatico.

Журналисты отметили, что Украине периодически приходится повторять свой ультиматум «либо членство в НАТО, либо атомная бомба», прозвучавший осенью 2024 года со стороны Владимира Зеленского, хотя уже не в таком резком тоне.

По их данным, на саммите альянса, который состоится на следующей неделе в Гааге, не будет упомянута Украина, не говоря уже об ее будущем вступлении в НАТО.

В таком случае нельзя исключать, что правительство Украины может попытаться исполнить вторую часть своего ультиматума.

Украинский физик Влад Михненко заметил, что на Украине тайно работают над возвращением себе ядерного оружия, которого ее лишили согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, и что у нее есть все необходимые материалы для этого, включая плутоний.

По его словам, «советские атомные электростанции на самом деле были заводами по производству плутония, а электричество было лишь побочным продуктом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе ПМЭФ, что применение «грязной бомбы» стало бы колоссальной и, может быть, последней ошибкой правительства Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, в свою очередь, что возможный сброс «грязной» ядерной бомбы на территорию России стал бы запредельно опасной провокацией, на которую пришлось бы ответить соразмерно — «чистой бомбой».