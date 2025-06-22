Зеленский обвинил Россию в подготовке "военной операции в Европе"

Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы готовит "военную операцию в Европе". Зеленский до этого уже делал подобные заявления в надежде ускорить и увеличить помощь от западных партнеров.

В своем сообщении в Телеграм-канале Зеленский отметил, что получил соответствующий доклад от главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом).

"Фиксируем..., что они готовят новые военные операции на территории Европы", - написал Зеленский.

"Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка", - также отметил Зеленский, добавив, что совместно с Великобританий и Евросоюзом готовятся решения.

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Также Зеленский анонсировал "соответствующие удары" по "болевым точкам" России и продолжение работы по оказанию санкционного давления на Россию.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной. Он подчеркнул, что Украина должна быть нейтральной страной, не вступать в альянсы, признать итоги референдумов в новых регионах России, гарантировать права русскоязычного населения. Кроме этого в ходе общения с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ российский лидер назвал "чушью" утверждения, что Россия хочет напасть на НАТО. Путин подчеркнул, что подобные заявления делаются Западом для одурачивания собственного населения и удержания имперского положения.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.