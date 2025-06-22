Власти Британии потратили $700 тысяч на изменение точки в логотипе сайта госуслуг

Власти Британии потратили более 700 тысяч долларов из бюджета, чтобы изменить логотип на правительственном сайте, оказывающем госуслуги населению. При этом сам логотип практически не изменился, пишет Daily Mail.

Таблоид сообщает, что эмблема сайта gov.uk, которым пользуются миллионы британцев (для подачи налоговых деклараций, замены паспорта и т.д.), изменился: черный фон стал синим, а «точка» между словами — бирюзовой.

За «обновление бренда» дизайнерам из бюджета выплатят 532 тысячи фунтов (около 700 тысяч долларов). Это уже вызвало массу издевательских комментариев в Сети, о том что «никогда изменение обычной точки не стоило так дорого».

Новый логотип называют «дешевым», «безвкусным» и «абсолютно дьявольским».

Мухаммад «Зия» Юсуф, один из лидеров партии Reform UK, отвечающий за эффективность расходов, назвал ребрендинг «пустой тратой государственных денег».