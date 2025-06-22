Глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна «заткнуться», поскольку ее воинственные заявления уже угрожают безопасности всего мира. Сначала она грозила России, а теперь переключилась на Иран. Об этом в соцсети X написал американский журналист Томас Фази.

Журналист прокомментировал заявление Каллас о том, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие, поскольку это будет вызовом для мировой безопасности.

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Фази считает, что Каллас сама давно превратилась в угрозу безопасности для мира.

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал он.

Накануне источники западных СМИ сообщили, что дипломаты США и ЕС ведут секретные переговоры о преемнике верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.