Вэнс высказался о состоянии войны с Ираном

США находятся в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — подчеркнул политик.

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Вэнс прокомментировал удары ВВС США по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня и заявил о «существенной задержке» планов Тегерана по якобы разработке ядерного оружия. По его словам, Вашингтон «существенно отбросил» назад иранскую ядерную программу.

Американский вице-президент также назвал удар по Ирану доказательством военной мощи США в руках «способного к действиям» президента. Он восхитился участвовавшими в операции пилотами и назвал ее экстраординарной.