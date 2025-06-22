Огромное судно село на мель в Суэцком канале в Египте

Водолазное судно Red Zed 1 во время движения через Суэцкий канал потеряло управление, задело паромный комплекс и село на мель. Об этом пишет портал PortNews со ссылкой на пресс-службу администрации Суэцкого канала (SCA).

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По данным портала, водолазное судно Red Zed 1 имеет длину 217 м, ширину — 43 м и валовую вместимость 41 тыс. тонн. Оно двигалось по каналу во время своего рейса из Нидерландов в Судан.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, само судно не получило каких-либо серьезных повреждений.

«У водолазного судна, шедшего по каналу, внезапно отказало рулевое управление, что привело к отклонению от маршрута. Принятые меры и профессиональные действия лоцманов, находящихся на борту Red Zed 1, позволили предотвратить серьезное прямое столкновение с паромным комплексом», — заметили в SCA.

На место, где судно село на мель, были направлены три буксира — Misr Аl Gadeeda, MosaeD 4 и Suez 1. В итоге, последствия инцидента были оперативно ликвидированы — в течение 60 минут, пояснили в пресс-службе.

После осмотра Red Zed 1 специалисты подтвердили общую безопасность корпуса судна, а также способность возобновить движение после небольшого ремонта отверстия в носовой части.

Перевозка пассажиров между двумя берегами канала на паромной переправе Эль-Кантара не пострадала, а паром, который был задет водолазным судном, был оперативно заменен другим, отметили в SCA.