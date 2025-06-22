Названы тяжелые последствия иранского кризиса для Украины

Украину ждут тяжелейшие времена, если США ввяжутся в длительную войну против Ирана. Вырастут цены на нефть, прекратится американская помощь, а любые апелляции Киева к международному праву и ООН станут бесполезны, поскольку Вашингтон продемонстрировал ударами по Ирану, что «право сильного» главнее законов. К такому выводу пришли журналисты украинского издания «Страна».

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Газета отмечает, что втягивание США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, вызовет рост нефтяных цен и, следовательно, укрепит позиции России.

Не исключено, что опрометчивый шаг Трампа приведет к «окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины».

«Еще одно негативное для Киева последствия сегодняшнего удара — еще большее размывание понятий международного права», — пишет «Страна».

Израильтяне и американцы нанесли удары по Ирану, презрев международное право и не получив санкций ООН. Удары были нанесены в качестве «превентивной меры» на основании утверждений о намерении Ирана создать ядерную бомбу.