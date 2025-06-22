В США оценили ущерб от атаки на ядерные объекты Ирана

Шеф Пентагона Пит Хегсет оценил ущерб от атаки США на ядерные объекты Ирана. Его слова приводит Reuters.

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По словам Хегсета, первоначальные оценки указыают на то, что все три объекта получили серьезный ущерб.

Кроме того, министр обороны США призвал Иран встать на путь мира. Он заявил, что атака Соединенных Штатов не была направлена против иранских войск и мирного населения.

Также шеф Пентагона рассказал, что при атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.