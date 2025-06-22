Макрон решил созвать экстренное совещание на фоне ударов США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать экстренное совещание после авиаударов США по Ирану. Об этом сообщает Aljazeera.

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Заседание французского кабинета министров пройдет для оценки событий на Ближнем Востоке на фоне разворачивающихся событий. Отмечается, что Макрон переговорил с несколькими мировыми лидерами, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, и планирует провести дополнительные обсуждения с европейскими и региональными лидерами в течение дня.

Заседание запланировано на 17:30 по местному времени (18:30 по московскому).

В заявлении администрации президента Франции также добавили, что страна принимает все необходимые меры для ускорения эвакуации своих граждан, желающих покинуть Иран и Израиль.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что страна атаковала три ядерных объекта в Иране. На спутниковых снимках видно, что после удара по подземному ядерному объекту Фордо на земле образовались три воронки. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях атаки Соединенных Штатов.