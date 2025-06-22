Белый дом проинформировал главу Германии Фридриха Мерца об атаке на ядерные объекты Ирана, однако это произошло, когда американские бомбардировщики уже наносили удары по подземным сооружениям. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Издание пишет, что канцлер Фридрих Мерц по спецканалу получил сообщение из Вашингтона о решении нанести удары с воздуха по Ирану.

«Это произошло немного позднее часа ночи — атака тогда уже началась», — отмечает Bild.

Также источники рассказали, что советники Мерца всю ночь поддерживали контакт с иранским посольством и западными союзниками.

По данным американской прессы, в полночь США сбросили на иранский ядерный объект в Фордо шесть мощных противобункерных бомб. Еще два иранских ядерных объекта — в Натанзе и Исфахане — были атапкованы 30 ракетами «Томагавк», запущенными американскими подлодками.

КСИР пообещал «достойный ответ на агрессию США».