Франция поспешила отречься от ударов США по Ирану

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро написал в соцсети Х, что Париж не участвовал в ударах США по Ирану и в их планировании.

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Он также подчеркнул, что в Париже с обеспокоенностью восприняли новости об американских ударах по трем объектам иранской ядерной програпммы.

Барро призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать распространения конфликта.

В тоже время французский министр напомнил, что Париж неоднократно выражал свое решительное несогласие с обретением Ираном ядерного оружия.

При этом Барро заверил, что Франция по-прежнему готова внести свой вклад в урегулирование путем переговоров в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.