Франция поспешила отречься от ударов США по Ирану
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро написал в соцсети Х, что Париж не участвовал в ударах США по Ирану и в их планировании.
Он также подчеркнул, что в Париже с обеспокоенностью восприняли новости об американских ударах по трем объектам иранской ядерной програпммы.
Барро призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать распространения конфликта.
В тоже время французский министр напомнил, что Париж неоднократно выражал свое решительное несогласие с обретением Ираном ядерного оружия.
При этом Барро заверил, что Франция по-прежнему готова внести свой вклад в урегулирование путем переговоров в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.