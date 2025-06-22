Европейский журналист вспомнил русскую пословицу, комментируя атаки по Ирану

Журналист из Ирландии Чей Боуз обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа из-за атак по Ирану и вспомнил русскую пословицу о бесплатном сыре.

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Об этом он написал в Х.

По его словам, многие надеялись, что Трамп будет вести себя по-другому.

"Больше надеялись, чем верили. Возможности постоянных государственных структур оказывать влияние, огромная лоббистская мощь, миллиарды, вливаемые в систему. В России говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке", — высказался Боуз.

Ранее США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп заявил, что целью атак было ограничение ядерного потенциала Ирана, и пригрозил Тегерану еще более серьезными последствиями.