Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против покинувшего страну депутата Верховной Рады Артема Дмитрука. Решение опубликовано на официальном сайте офиса президента Украины.

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Зеленский утвердил указом решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 июня о введении санкций против экономических и других ограничительных мер против 13 физических и восьми юридических лиц. Помимо депутата-защитника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в список вошли граждане Украины, России и Армении.

В сентябре 2024 года Дмитрук заявлял, что его задержание в Великобритании носит политический характер и обусловлено давлением со стороны Зеленского. Политик сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны в августе.

Ранее Дмитрук обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом признать Зеленского террористом. Парламентарий подчеркнул, что по приказу Зеленского совершаются теракты на территориях России, Украины и ряда европейских стран.