В МИД Турции заявили, что удары США вывели иранский кризис на «самый высокий уровень»

МИД Турции заявил о серьезной обеспокоенности из-за возможных последствий нападения США на ядерные объекты Ирана. По мнению дипломатов, региональный конфликт может разрастись до глобального уровня, передает ТАСС.

В заявлении турецкого МИД сказано, что Анкару глубоко тревожит атака США на ядерные объекты Исламской Республики.

«Происходящие события могут привести к эскалации регионального конфликта до глобального уровня. Мы не хотим, чтобы этот катастрофический сценарий воплотился в жизнь», — сказано в заявлении.

Турецкие дипломаты подчеркнули, что после израильской агрессии риск распространения конфликта все время рос. Сейчас ближневосточный регион дестабилизирован в плане безопасности, в конфликт включился новый игрок, что вызывает еще большие опасения.