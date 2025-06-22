Стало известно, почему Трамп ударил по Фордо

Президент США Дональд Трамп получил гарантии поражения объекта перед ударом по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо. Об этом пишет Reuters.

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Также отмечается, что Трамп посчитал удар «правильным решением» убедившись в незаинтересованности Ирана в ядерной сделке. После начала операции Израиля в Тегеране назвали США ненадежным партнером по диалогу и заявили, что не пойдут на переговоры на условии отказа от мирного атома.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.