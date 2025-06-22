В МИД Ирана заявил, что Трамп предал не только договоренности с Тегераном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что президент США Дональд Трамп, отдав приказ нанести удары по ядерным объектам Исламской Республики, предал не только договоренности с Тегераном, но и своих избирателей. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, президент США избирался на платформе того, что закончит бесконечные дорогостоящие войны на Ближнем Востоке.

«Он предал не только Иран, нарушив нашу приверженность дипломатии, но и обманул своих избирателей, поддавшись влиянию преступников, которые хотят развязать войну», — отметил министр.

Также Арагчи на пресс-конференции заявил, что планирует провести в понедельник, 23 июня, «серьезную встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.