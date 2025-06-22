Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на брифинге, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным 23 июня. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, Аракчи 20 июня провел в Женеве встречу с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главой евродипломатии Кайей Каллас. На переговорах, в частности, обсуждалась иранская ядерная программа.

«Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции», — отметил Арагчи.

МИД Ирана заявил о невозможности вести переговоры с Западом по ядерной программе

Глава ведомства уточнил, что у него будут «серьезные консультации с президентом России». Он добавил, что стороны продолжат работать друг с другом.

Ранее Арагчи выразил решительное осуждение военной операции, проводимой Соединёнными Штатами, и отметил, что эти действия являются грубым нарушением Устава Организации Объединённых Наций.