Иран перекроет Ормузский пролив

Иран намерен перекрыть Ормузский пролив, запретив движение по нему нефтяных танкеров, рассказал командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири. Он добавил, что пролив планируется перекрыть в «в течение нескольких часов», пишет «Российская газета».

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В ночь на воскресенье, 22 июня, ВМС и ВМФ США нанесли бомбовые и ракетные удары по объектам ядерной программы Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пояснил, что американская авиация якобы полностью уничтожила предприятия республики по обогащению урана.

В Тегеране пообещали жесткий ответ на действия Вашингтона.

«Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится. Иран не допустит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа», — отметил Тангсири.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари уточнил, что Тегеран должен как можно скорее «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».

Финансист раскрыл последствия от возможной блокировки Ираном Ормузского пролива

Журналисты заметили, что Иран начал массово подавлять работу систем навигации в Ормузском проливе. Они добавили, что Саудовская Аравия привела свои вооруженные силы в максимальную степень боевой готовности, а Бахрейн и Катар ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Индия на фоне конфликта на Ближнем Востоке приняла решение сменить поставщиков нефти. В частности, Нью-Дели намеревается увеличить поставки нефти из России.