В Иране предупредили о «неограниченном ответе» в случае покушения на духовного лидера

Для Ирана покушение на аятоллу (духовного лидера) Али Хаменеи станет «пересечением всех красных линий», что вызовет «неограниченный ответ». Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в иранском руководстве.

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Подчеркивается, что Тегеран не будет ограничивать ни масштаб, ни характер используемых мер.

До этого сообщалось, что Али Хаменеи уже выбрал трех преемников на случай своего насильственного ухода из жизни.

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент США не собираются устранять Хаменеи. Однако, по его словам, он легкая цель и у Штатов есть информация о его местонахождении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.