Власти Молдавии стремятся вычеркнуть из истории Победу в Великой Отечественной войне и заставить людей стыдиться ее. Это противоречит здравому смыслу и чревато повторением трагических вех истории. Об этом заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока «Победа» Денис Уланов.

В Telegram-канале депутат написал, что власти Молдавии пытаются вычеркнуть из истории Победу, демонтируя памятники и занимаясь ревизионизмом, противоречащим здравому смыслу.

«Наши отцы, деды и прадеды сражались и умирали за право жить свободно. Они прошли через ад не ради того, чтобы их потомков заставляли стыдиться подвига», — написал Уланов.

По его словам, забвение — это тоже форма насилия, и «каждый из нас несет ответственность за сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу».

Парламентарий призвал защитить историческую правду и передать ее будущим поколениям, чтобы трагедии истории не повторились.

Ране глава молдавского комитета «Победа» заявил, что полиция в республике «неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны».