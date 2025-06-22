Оман осудил американские удары по Ирану

МИД Омана заявил, что удары ВВС и ВМФ США по объектам ядерной программы Ирана представляют собой серьезное нарушение международного права и Устава ООН. Дипломаты уточнили, что султанат считает их «незаконным актом агрессии», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

США в 2:30 (2:00 мск) 22 июня нанесли удары по иранским объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заметил, что целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана.

«[Маскат] выразил глубокую озабоченность и осуждение в связи с эскалацией, вызванной авиаударами США по объектам в Исламской Республике Иран, и заявил, что султанат осуждает этот незаконный акт агрессии», — отметили в пресс-службе.

Оман полагает, что действия Вашингтона представляют собой «серьёзное нарушение международного права и Устава ООН», который запрещает применять силу, нарушать национальный суверенитет государств и их законное право на развитие мирных ядерных программ, уточнили в МИД.

Напомним, что действия США также осудили Куба, Венесуэла и Саудовская Аравия.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Вашингтон решил выйти из тени и перестал прикрываться Израилем.

По его словам, спектакль с израильскими атаками и «мучительными сомнениями» США, вступать ли в войну, решили снять со сцены».