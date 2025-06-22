Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Иран не является угрозой для США, а Конгресс должен проголосовать за законопроект, лишающий президента США Дональда Трампа полномочий относительно конфликта на Ближнем Востоке.

В соцсети Х сенатор написал, что Трамп может втянуть США в конфликт, грозящий бесчисленными жертвами среди американцев и потерями триллионов долларов.

«Только конгресс может объявлять превентивную войну. Мы должны как можно быстрее проголосовать за законопроект, который полностью лишит президента Трампа полномочий, позволяющих втянуть нас в конфликт на Ближнем Востоке»,— заявил Мерфи.

По его словам, последние разведданные свидетельствуют, что Иран не угрожал нападением на США, а переговоры американцев с Тегераном могли закончиться успешно, если бы Израиль не начал войну.

В Иране предупредили о последствиях ударов США по ядерным объектам страны

Телеканал NBC отмечает, что несколько членов Конгресса от обеих партий усомнились в законности решения президента Дональда Трампа нанести военные удары по Ирану. Они считают, что со стороны Трампа было неконституционным бомбить Иран без одобрения Конгресса.