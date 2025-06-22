Экс-министр европейской страны рассказала о "глупом поступке" Трампа
Бывший руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала решение президента США Дональда Трампа атаковать ядерные объекты Ирана без согласия Конгресса. Она назвала "глупым" данный шаг американского лидера.
Трамп, по мнению Кнайсль, нарушил все законы ведения войны и дал Ирану право атаковать американские военные базы в Израиле.
Экс-руководитель австрийского МИД заявили в своем Telegram-канале, что не ожидала подобного решения от Трампа.
Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.