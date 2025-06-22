Экс-министр европейской страны рассказала о "глупом поступке" Трампа

Бывший руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала решение президента США Дональда Трампа атаковать ядерные объекты Ирана без согласия Конгресса. Она назвала "глупым" данный шаг американского лидера.

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Трамп, по мнению Кнайсль, нарушил все законы ведения войны и дал Ирану право атаковать американские военные базы в Израиле.

Экс-руководитель австрийского МИД заявили в своем Telegram-канале, что не ожидала подобного решения от Трампа.

Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.