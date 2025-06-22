NBC: Администрация Трампа готовится к ответному удару со стороны Ирана

Российская Газета

Администрация Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу Ирана на атаки по его ядерным объектам. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников США.

Администрация Трампа готовится к ответному удару со стороны Ирана
© globallookpress.com

По их словам, следующие 48 часов "вызывают особую обеспокоенность". Собеседники NBC добавили, что в настоящий момент неизвестно, какие американские объекты могут стать потенциальными целями Тегерана.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана - подземному комплексу в Фордо и базам в Исфахане и Натанзе. По утверждению президента Дональда Трампа, данные объекты были "полностью уничтожены".

Американский лидер потребовал от иранских властей "закончить эту войну", пригрозив в противном случае еще более серьезными последствиями.

МИД Ирана заявил, что Вашингтон ударом по ядерным объектам республики начал "опасную войну". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о подготовке ответа на американскую атаку.

Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что удары США по Ирану угрожают всему миру. По его словам, это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани.