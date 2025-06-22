Администрация Трампа готовится к ответному удару со стороны Ирана

Администрация Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу Ирана на атаки по его ядерным объектам. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников США.

По их словам, следующие 48 часов "вызывают особую обеспокоенность". Собеседники NBC добавили, что в настоящий момент неизвестно, какие американские объекты могут стать потенциальными целями Тегерана.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана - подземному комплексу в Фордо и базам в Исфахане и Натанзе. По утверждению президента Дональда Трампа, данные объекты были "полностью уничтожены".

Американский лидер потребовал от иранских властей "закончить эту войну", пригрозив в противном случае еще более серьезными последствиями.

МИД Ирана заявил, что Вашингтон ударом по ядерным объектам республики начал "опасную войну". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о подготовке ответа на американскую атаку.

Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что удары США по Ирану угрожают всему миру. По его словам, это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани.