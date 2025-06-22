Додик заявил об угрозах от бошняков из-за России

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что получает угрозы из-за отношений с российской стороной.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«Много нападений и подобных угроз направляется через социальные сети со стороны бошняков, так называемых боснийских мусульман Боснии и Герцеговины», — сказал Додик.

По его словам, он чувствует себя в безопасности на территории Республики Сербской, однако регулярно получает письма с угрозами.

Политик отметил, что, по его мнению, боснийские мусульмане выступают не только против сербов, но и против России.

«Поэтому каждый наш контакт с российской стороной вызывает у них буквально бешенство», — заключил он.

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Ранее Милорад Додик выразил уверенность в том, что Европа не готова к войне с Россией.