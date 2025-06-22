В Белоруссии объяснили освобождение Тихановского гуманными соображениями

Решение об освобождении супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея Тихановского принято из гуманных соображений, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она РИА Новости.

Также она отметила, что среди помилованных белорусским лидером Александром Лукашенко в основном иностранцы.

Заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии приняли решение освободить 14 заключённых по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди них — оппозиционер Сергей Тихановский.