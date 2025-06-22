Кнайсль обрушилась с критикой на Трампа

Кнайсль: Трамп поступил глупо и нарушил все законы ведения войны, атаковав Иран
Решение президента США Дональда Трампа атаковать ядерные объекты Ирана было глупым и нарушило все законы ведения войны. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Президент США Трамп сделал это без согласия Конгресса. Я не ожидала такого глупого решения", - написала она в своем телеграм-канале.
Кнайсль задалась вопросом, как США и Израиль посмели бомбардировать иранские атомные объекты.
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"Все законы ведения войны нарушены", - констатировала она.