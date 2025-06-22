В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США

В Организации по атомной энергии Ирана заявили об отсутствии утечек радиоактивных материалов после атаки США.

«Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается», — приводит заявление РИА Новости.

Иран запросил заседание СБ ООН в связи с ударами США по ядерным объектам.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп вписал своё имя в учебники истории.

Сам Трамп в обращении к нации после американской атаки на Иран поблагодарил «всех, и, в частности, Бога».