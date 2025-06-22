Белый дом предупредил часть конгрессменов-республиканцев об ударах в Иране

Белый дом предупредил высокопоставленных конгрессменов-республиканцев об ударах по трем ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN. Об ударах было известно заранее спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону и лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Туну. Отмечается, что сенаторов-демократов в США об атаках предупредили лишь незадолго до публичного сообщения президента Дональда Трампа об ударах по Ирану.

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Формальные уведомления получили лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер демократической фракции в Сенате Чак Шумер. По данным телеканала, конгрессмены-демократы осудили решение Трампа нанести удары без одобрения парламента и потребовали проведения секретных брифингов по данному вопросу. До этого сенатор-республиканец Джим Риш пообещал, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне.

Трамп после бомбардировки Ирана ВВС США заявил, что пришло время для мира. В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.