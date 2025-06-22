В МИД Ирана прокомментировали удары США по ядерным объектам страны

Власти Соединенных Штатов нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав "мирные ядерные объекты" Ирана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

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В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это "историческим моментом" для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества. По информации New York Times, США ударили по Ирану впервые с 1979 года и эта атака расценивается как акт войны.

В Совфеде прокомментировали удары США по Ирану

Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.