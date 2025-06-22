Изменений радиационного фона в странах Персидского залива не выявили

Изменения радиационного фона в государствах Персидского залива после американских ударов по иранским ядерным объектам не зафиксированы. Об этом говорится в заявлении саудовского Управления по ядерному и радиационному контролю.

"Радиоактивного воздействия на окружающую среду Саудовской Аравии и государств Персидского залива в результате ударов американских военных по ядерным объектам Ирана зафиксировано не было", - сообщил регулятор на своей странице в X.