На Украине допустили создание ядерного оружия совместно с Европой

Украина может начать создание собственного ядерного оружия совместно со странами Европы. Об этом заявил украинский политик и ученый, эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин, передает «Би-би-си».

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По его словам, предстоит найти «союзнические мосты» для того, чтобы Украина приступила к созданию своего ядерного оружия. Горбулин напомнил, что у Украины есть своя научная школа для этого, научная база.

На фоне этого ученый высказал мнение, что Украина, объединившись с какой-то европейской страной, сможет попытаться пойти на такой шаг, на создание ядерного оружия.

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Горбулин добавил, что Киеву необходимо объединиться с западноевропейскими странами, которые «ощущают угрозу» со стороны России, например, с Францией, которая хочет пополнить свой арсенал. Эксперт также напомнил заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Варшава хотела бы разместить ядерное оружие на своей территории.