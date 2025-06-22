Генсек ООН Гутерреш: удары США по Ирану грозят всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я глубоко встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности", - заявил Гутерреш.

Генсек предупредил, что конфликт рискует быстро выйти из-под контроля, что может привести к катастрофическим последствиям для мирных жителей, региона и всего мира. Он призвал страны - члены ООН снизить напряженность и соблюдать обязательства по Уставу ООН и международным нормам права.

"В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед - это дипломатия. Единственная надежда - это мир", - сказал Гутерреш.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это "историческим моментом" для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Согласно материалу New York Times, Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается, как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.