ХАМАС заявило о своей солидарности с Тегераном после атаки США на Иран

Палестинское движение ХАМАС после атаки США на Иран выразило свою солидарность с Тегераном.

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«Мы заявляем о своей солидарности с Ираном, его руководством и народом и полностью уверены в способности Ирана защитить свой суверенитет», — передаёт Nour News.

Кроме того, в ХАМАС заявили, что самым решительным образом осуждают «вопиющую агрессию» США против территории и суверенитета Ирана.

«Агрессия США против Ирана — это опасная эскалация... и явное нарушение международного права», — подчёркивает палестинское движение.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар при этом после ударов США по иранским ядерным объектам заявил, что американский лидер Дональд Трамп вписал своё имя в учебники истории.