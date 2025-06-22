Трамп: США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана

Американские вооруженные силы полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с телеобращением к гражданам, пишет ТАСС.

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"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены", — сказал он.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп призвал Тегеран "согласиться прекратить эту войну". Американский лидер добавил, что удар по Ирану стал историческим моментом для США, Израиля и всего мира.

Трамп также отметил, что нанесенные по Ирану удары укрепили безопасность Израиля. Проведенную атаку он охарактеризовал как "огромный успех". Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не остановит ядерную программу и не заключит мир.