Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

Риск того, что иранский конфликт может быстро выйти из-под контроля, растет. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в распространенном в субботу письменном заявлении в связи с ударами США по Ирану.

"Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и всего мира. Я призываю государства - члены [ООН] к деэскалации и соблюдению своих обязательств в рамках Устава ООН и других норм международного права", - отметил он.