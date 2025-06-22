СБ ООН не планирует заседаний из-за ударов США по Ирану

ТАСС: СБ ООН пока не планирует заседаний из-за ударов США по Ирану
Совет Безопасности ООН пока не собирается организовывать экстренное заседание в связи с американскими ударами по иранским объектам.
Об этом сообщил ТАСС источник в ООН.
«На данный момент каких-либо изменений в программе работы Совета Безопасности нет», — заявил собеседник.
22 июня американский президент Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.
По данным СМИ, США применили противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk против Ирана. Американский сенатор Джим Риш заявил, что американская сторона якобы не планируют проведение наземной операции в Иране после ударов по его ядерным объектам.