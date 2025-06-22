СБ ООН не планирует заседаний из-за ударов США по Ирану

Совет Безопасности ООН пока не собирается организовывать экстренное заседание в связи с американскими ударами по иранским объектам.

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Об этом сообщил ТАСС источник в ООН.

«На данный момент каких-либо изменений в программе работы Совета Безопасности нет», — заявил собеседник.

22 июня американский президент Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.

По данным СМИ, США применили противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk против Ирана. Американский сенатор Джим Риш заявил, что американская сторона якобы не планируют проведение наземной операции в Иране после ударов по его ядерным объектам.