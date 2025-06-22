На Кубе отреагировали на бомбардировку США иранских ядерных объектов

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что решительно осуждает бомбардировку Соединёнными Штатами иранских ядерных объектов.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам политика, нападение США на ядерные объекты представляет собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а также является грубым нарушением Устава ООН и международного права.

«Эта агрессия ввергает человечество в кризис с необратимыми последствиями», — заявил Диас-Канель.

Член палаты представителей США от Демократической партии Рашида Тлаиб ранее призвала своих коллег «остановить президента» после того, как американский лидер Дональд Трамп отдал приказ об ударах по Ирану.

22 июня президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.

Позже в The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.