Трамп не предупредил демократов о готовящихся ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп не предупреждал представителей Демократической партии, включая тех, кто находится в комитетах по разведке, о готовящихся ударах по Ирану.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Так, например, Джим Хаймс, главный демократ в комитете по разведке в палате представителей, не был проинформирован о готовящихся ударах, хотя его коллега из Республиканской партии в комитете, председатель Рик Кроуфорд, поддерживал связь с Белым домом.

Кроме того, сенатор Марк Уорнер, высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке, также не был проинформирован перед атакой, а вот член Республиканской партии Том Коттон был осведомлён о ситуации.

Уточняется, что оба демократа входят в «Банду восьми», которая обычно инструктируется перед важными военными действиями США.

22 июня американский президент Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.

По данным СМИ, США применили противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk против Ирана.

Член палаты представителей США Томас Мэсси назвал нанесение американской армией ударов по Ирану нарушением Конституции страны.