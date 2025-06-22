В американском конгрессе назвали неконституционными удары США по Ирану

Член палаты представителей США Томас Мэсси назвал на своей странице в соцсети X нанесение американской армией ударов по Ирану нарушением Конституции страны.

«Это неконституционно», — цитирует его РИА Новости.

Так он прокомментировал объявление президента США Дональда Трампа о бомбардировке иранских ядерных объектов.

Ранее Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. Действия Соединённых Штатов он описал фразой «сейчас время для мира».