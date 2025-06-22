Трамп и Нетаньяху провели разговор до атаки США на иранские объекты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты.

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Об этом пишет Al Jazeera.

«Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты», — говорится в сообщении.

22 июня Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.

Позже в The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.