Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

Президент США Дональд Трамп после ударов американских воздушно-военных сил по Ирану заявил в социальной сети Truth Social, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

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«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — написал Трамп.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.