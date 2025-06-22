Трамп вернулся в Вашингтон для встречи с командой по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп возвращается в Белый дом, чтобы встретиться с командой по нацбезопасности. Об этом сообщает NBC News. Как рассказали в Белом доме, в пятницу политик был в гольф-клубе в штате Нью-Джерси, где поужинал со сторонниками. Вечером субботы он вернулся в Вашингтон, где примерно в 1:00 мск 22 июня стартовала его встреча с членами команды по нацбезопасности.

После начала обострения на Ближнем Востоке такие мероприятия стали регулярными. 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием "Восстающий лев".

В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции "Истинное обещание - 3", выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и другим городам. С тех пор обмен ударами не ослабевает.