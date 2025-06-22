Эмиссар Трампа обратился к Маску по поводу Starlink в Иране

Посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл попросил американского миллиардера Илона Маска сделать временно бесплатным доступ к спутниковой системе связи Starlink для жителей Ирана.

"Илон Маск, сможешь ли ты сделать бесплатным Starlink в Иране в течение следующих нескольких недель? У моих друзей в Иране сейчас нет постоянного доступа к информации. Я внесу пожертвование, и, думаю, другие тоже", - написал Гренелл на своей странице в социальной сети X.

Starlink - это спутниковый интернет-проект, разработанный компанией SpaceX, которую основал Маск. Цель проекта, как провозглашали в SpaceX, состоит в том, чтобы предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми сообщил, что работа интернета на территории страны будет восстановлена в субботу вечером. Ограничения действуют в Иране как минимум с 18 июня с целью "предотвращения атак противника", согласно заявлению властей.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны продолжали обмениваться ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признав попадания по ряду объектов.