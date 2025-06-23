Келлог обсудил с Лукашенко конфликт на Украине

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог заявил, что на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопросы урегулирования украинского конфликта.

«Я обсуждал войну между Россией и Украиной и как президент США Дональд Трамп активно стремится прекратить войну», — заявил он в X.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили санкции против республики.

Заместитель Келлога Джон Коул сообщил об освобождении в Белоруссии 14 заключённых по просьбе президента США Дональда Трампа.