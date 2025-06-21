Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом заявил о подготовке новой

Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи с американским президентом Дональдом Трампом в рамках предстоящего саммита НАТО в Гааге. Переговоры должны состояться на следующей неделе, несмотря на недавний срыв запланированной встречи на саммите G7 в Канаде.

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Напомним, что 15-17 июня встреча двух политиков так и не состоялась — Трамп был вынужден досрочно покинуть саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это привело к тому, что итоговое заявление G7 по поддержке Украины не было принято, что вызвало разочарование украинской делегации. Как сообщает Reuters, американская сторона заблокировала документ, а сам Трамп заявил о необходимости пересмотра санкционной политики против России.

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По данным The Guardian, украинские дипломаты выражали недовольство действиями американского президента. Ранее в Киеве даже рассматривали возможность отказа от участия в саммите НАТО из-за неопределенности с графиком Трампа.

На предстоящей встрече Зеленский планирует обсудить новый пакет военной помощи для Украины. Эксперты отмечают, что переговоры могут быть осложнены расхождениями в подходах к российской политике и вопросам финансирования украинской армии.